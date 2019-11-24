Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Московских школьников пригласили на мастер-классы по робототехнике

48
0 Оставить комментарий

Московских школьников пригласили на мастер-классы по робототехнике

Москва,24 ноября. Ребят пригласили принять участие в проекте «Суббота московского школьника» 30 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В департаменте образования Москвы состоится лекция о том, как стать успешным и найти будущую профессию. В финансовом университете при правительстве Москвы подготовили семинар по психологии.

Специалисты поделятся секретом, как поднять самооценку и улучшить концентрацию перед экзаменами. В Российском социальном университете школьников научат азам профессии репортера. А в батутном парке «Небо» состоится спортивный квест.

Попасть на мастер-класс по робототехнике можно в Московском техническом университете связи. Интересное занятие по аэродинамике состоится в Московском университете гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что столичных школьников пригласили на семинары по физике и копирайтингу, театральному искусству.

Проект «Суббота московского школьника» направлен на поддержку талантливой молодежи. Образовательная программа способствует ранней профориентации школьников и помогает им выбрать высшее учебное учреждение.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров