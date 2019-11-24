Московских школьников пригласили на мастер-классы по робототехнике

Москва,24 ноября. Ребят пригласили принять участие в проекте «Суббота московского школьника» 30 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В департаменте образования Москвы состоится лекция о том, как стать успешным и найти будущую профессию. В финансовом университете при правительстве Москвы подготовили семинар по психологии.

Специалисты поделятся секретом, как поднять самооценку и улучшить концентрацию перед экзаменами. В Российском социальном университете школьников научат азам профессии репортера. А в батутном парке «Небо» состоится спортивный квест.

Попасть на мастер-класс по робототехнике можно в Московском техническом университете связи. Интересное занятие по аэродинамике состоится в Московском университете гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что столичных школьников пригласили на семинары по физике и копирайтингу, театральному искусству.

Проект «Суббота московского школьника» направлен на поддержку талантливой молодежи. Образовательная программа способствует ранней профориентации школьников и помогает им выбрать высшее учебное учреждение.