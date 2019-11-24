Москвичей пригласили на семинары о профилактике болезней сердца

Москва, 24 ноября. Жителей российской столицы пригласили на семинары о здоровье, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Лекции в медицинских учреждениях пройдет с 25 по 30 ноября. В поликлинике №12 молодым родителям расскажут об особенностях психического развития детей до года.

Педиатр объяснит, какие факторы могут повлиять на здоровье малыша. Для пожилых москвичей состоится лекция о поддержке сердца и физических нагрузках. Занятия проведут для пациентов диагностического центра №1.

Слушателям расскажут, как снизить риск инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии прошли бесплатные консультации.

Лекции о профилактике сахарного диабета провели в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье».