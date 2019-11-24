Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей пригласили на семинары о профилактике болезней сердца

630
0 Оставить комментарий

Москвичей пригласили на семинары о профилактике болезней сердца

Москва, 24 ноября. Жителей российской столицы пригласили на семинары о здоровье, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Лекции в медицинских учреждениях пройдет с 25 по 30 ноября. В поликлинике №12 молодым родителям расскажут об особенностях психического развития детей до года.

Педиатр объяснит, какие факторы могут повлиять на здоровье малыша. Для пожилых москвичей состоится лекция о поддержке сердца и физических нагрузках. Занятия проведут для пациентов диагностического центра №1.

Слушателям расскажут, как снизить риск инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие. 

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии прошли бесплатные консультации.

Лекции о профилактике сахарного диабета провели в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров