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Собянин рассказал о строительстве 30 поликлиник в ближайшие три года

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Собянин рассказал о строительстве 30 поликлиник в ближайшие три года

Москва, 24 ноября. В ближайшие несколько лет в Москве капитально отремонтируют 150 поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По словам градоначальника, в Москве в ближайшие три года построят порядка 30 поликлиник. В более 135 поликлиниках проведут комплексный ремонт — от фундамента до крыши.

Собянин подчеркнул, что столичные власти и дальше будут развивать социальную инфраструктуру города.

Ранее мэр прокомментировал вопрос о некоторых технических неполадках в работе Московских центральных диаметров. Он пообещал, что все проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

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