Собянин пообещал устранить все проблемы в работе МЦД

Москва, 24 ноября. Проблемы, возникающие при эксплуатации Московских центральных диаметров, будут устраняться в кратчайшие сроки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его слова передает «Россия-1».

Собянин напомнил, что власти так же совершенствовали работу МЦК после открытия.

«Примерно такая же работа (пожалуй, даже более масштабная) будет происходить на открытых МЦД», — сказал градоначальник.

Он отметил, что речь идет о налаживании системы, о поставке нового подвижного состава.

Напомним, что 21 ноября официально открылось движение на МЦД-1 и МЦД-2. Первыми пассажирами поездов МЦД стал президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие чиновники.

Во время поездки главе государства вручили платежную карту «Тройка» для проезда по МЦД и метро.

Ранее сообщалось, что за первые дни работы МЦД москвичам раздали более 40 тысяч бесплатных карт «Тройка».