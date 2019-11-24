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Власти рассказали, какую помощь могут получить москвички с детьми

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Власти рассказали, какую помощь могут получить москвички с детьми

Москва, 24 ноября. Будущим мамам и женщинам с детьми власти оказывают всестороннюю поддержку, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Речь идет о материальных выплатах, психологической помощи, образовательных курсах. Отмечается, что до рождения малыша москвички могут получить несколько видов пособий и оформить социальную карту со скидкой на покупки детских вещей.

 

При выписке из роддома москвичкам вручают набор для новорожденного «Наше сокровище», который включает верхнюю и повседневную одежду, посуду для кормления и другие аксессуары.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Москве состоялся форумфинансовой независимости женщин. На нем прошли мастер-классы и лекции о финансовой грамотности. Форум помогает женщинам обрести уверенность в своих силах и начать собственный бизнес.

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