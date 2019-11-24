Более 40 тысяч бесплатных карт «Тройка» раздали пассажирам МЦД

Москва, 24 ноября.Более 40 тысяч бесплатных транспортных карт «Тройка» раздали в Москве пассажирам, которые не успели перекодировать свои проездные. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Новые карты пассажиры получили на станциях Московских центральных диаметров. Чтобы воспользоваться преимуществами карты, нужно активировать «Тройку» в кассе метро.

Напомним, что 21 ноября запустили МЦД-1 и МЦД-2. Новые магистрали соединят Москву и область, они проходят через весь город.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин был одним из первых пассажиров МЦД. Ему подарили карту «Тройка».