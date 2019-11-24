Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 ноября

Москва, 24 ноября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков в воскресенье в Москве, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в столице составит 2-4 градуса мороза, в Подмосковье столбики термометров покажут 1-6 градусов мороза. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное — 763 мм ртутного столба, содержание кислорода в воздухе в норме. По данным синоптикам, аномалия с атмосферным давлением может привести к раздражительности, снижению физических сил, слабости у москвичей.

Ранее синоптики рассказали, что после холодов в московский регион вернется тепло. Температура воздуха будет равна климатической норме.