Спасатели вывели пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Москва, 24 ноября. Пожарные спасли пятерых человек, в том числе ребенка, из горящей квартиры в многоэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на Привольной улице. На место происшествия прибыли спасатели, они быстро справились с возгоранием на девятом этаже дома.

Огонь охватил 25 квадратных метров, из квартиры вывели пять человек. Информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причину пожара.

В конце октября сотрудники МЧС спасли четырех человек с горящего склада в Москве.