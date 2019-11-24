Москвичам рассказали о правилах подкормки птиц зимой

Москва, 24 ноября. Жителям российской столицы рассказали о том, как правильно подкармливать птиц зимой. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Подкормку можно начинать после того, как на улице установится низкая температура и появится снежный покров. Как рассказала начальник экоцентра «Мосприрода» Светлана Подвинцева, раняя подкормка может задержать птиц на пути к месту зимовки.

Если птицы станут тяжелее от еды, перелет окажется сложнее. Например, в водоемах плавают кряквы, их можно кормить при морозах до минус 5 градусов.

В качестве корма подойдут семечки подсолчнечника, арахис, лесные орехи, несоленое сало, пресный сыр. Продукты должны быть свежими, отмечает специалист.

Ранее орнитолог Вадим Мишин дал несколько советов москвичам перед новогодними праздниками. Он попросил не кормить птиц едой с праздничного стола. Птицам только навредят оливье и винегрет, а также другие закуски с солью.