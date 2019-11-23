Матвиенко и Алиева посетили открытие павильона Азербайджана в Москве

Москва, 23 ноября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева открыли на ВДНХ павильон №14 после реставрации.

Иностранный гость отметила, что ежегодно ВДНХ посещают почти 30 миллионов человек.

«Я испытываю чувство гордости, что в архитектурно-историческом центре Москвы открывается национальный азербайджанский павильон», – сказала Алиева, ее слова передает «МИР24».

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, здание является объектом культурного наследия федерального значения. Реставраторы сохранили интерьер павилона Азербайджана 1939 года и элементы национального зодчества.

Мастера привели в порядок гранитную лестницу, фонари, карнизы, мраморную облицовку цоколя, мозаичное покрытие полов. Реставрация павильона продолжалась пять лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние пять леть территория ВДНХ очень изменилась. За это время отремонтировали крупные фонтаны и открыли павильоны, которые долгое время пустовали.