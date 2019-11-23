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Вильфанд назвал дату появления снежного покрова в Москве

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Вильфанд назвал дату появления снежного покрова в Москве

Москва, 23 ноября. Морозная погода установилась в Москве на несколько дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 23 ноября в Московской области столбики термометров опустились до 15 градусов мороза. По словам синоптика, в ближайшие дни ночная температура будет держаться на уровне 10-12 градусов мороза.

24 ноября ожидается небольшой мокрый снег. Климатическая дата установления снежного покрова — 28 ноября, передает «360».

Ранее врач Ирина Ярцева посоветовала москвичам на время отказаться от физических нагрузок или перенести их на утренние часы из-за холодов.

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