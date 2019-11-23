Известный алтайский фотограф пропал в Москве

Москва, 23 ноября. Житель Барнаула Александр Волобуев пропал в Москве, говорится в сообщении на сайте Союза фотохудожников.

Мужчина отправился в столицу на съезд Союза фотохудожников. Отмечается, что 16 ноября фотограф выходил на связь, а на следующий день исчез.

Коллеги утверждают, что Волобуев должен был улететь домой. Но его телефон вне зоны доступа, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Москве пропал 12-летний мальчик. Школьник вышел из дома 18 октября и не вернулся, к его поискам подключились добровольческие отряды «Лиза Алерт».