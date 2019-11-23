Депутаты из списка «УГ» Навального отрабатывают «должок», поощряя хамство Соболь в МГД

Москва, 23 ноября. Депутат Московской городской думы (МГД) от КПРФ Елена Шувалова отрабатывает «должок» перед блогером Алексеем Навальным за «Умное голосование». Парламентарий пытается «протащить» на заседания МГД Любовь Соболь и поощряет ее истерики.

Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не допустили до выборов в МГД из-за поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Однако Соболь решила не сдаваться и регулярно посещает заседания парламента, чтобы лоббировать свои интересы. При этом Соболь устраивает на совещаниях истерики, мешает работе депутатов и ведет себя неадекватно. Учитывая деструктивное поведение юриста ФБК, которая срывает заседания государственного органа, было принято решение отказать ей в посещении заседаний.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова @e_shuvalova написала заявление о совершенном преступлении по факту моего и коллег недопуска в Мосгордуму



Все правильно. Никак кроме самоуправства это не назовёшь. Никаких оснований не допускать меня в здание столичного парламента нет. pic.twitter.com/5Bhc7l9sde — Соболь Любовь (@SobolLubov) 23 ноября 2019 г.

Интересы Соболь активно защищают кандидаты из списка «УГ» Навального Екатерина Енгалычева, Дарья Беседина, Евгений Ступин и Елена Шувалова. Последняя пытается протащить Соболь в МГД и легализовать ее истеричное поведение.

Очевидно, что кандидаты из списка «УГ» пытаются отработать перед Навальным свой «должок». Благодаря включению в «УГ» эти кандидаты получили дополнительную рекламу и поддержку оппозиционно-настроенного населения, а теперь ангажированные депутаты в ответ продвигают интересы шайки Навального в МГД. Они превращают процедуры принятия важных решений в балаган, чем мешают нормальному функционированию органа, игнорируют повестку заседания, при этом не предлагая конструктивный решений. Это можно расценить лишь как следствие сговора с Навальным и попытку отработать полученные западными спонсорами и переданные Навальным средства.

Автор Telegram-канала Fantastic Plastic Machine также считает, симпатия Шуваловой к Соболь связана с продвижением представительницы КПРФ через «УГ» ФБК.

«Депутат МГД Шувалова, оказывается, очень любит Любовь Соболь. Скорее всего, от чистого сердца. А вовсе не потому, что Навальный тащил ее в МГД «слабоумным голосованием», а поднавальновцы чуть не сделали спикером. Разумеется, от чистого сердца Шувалова притащила Любочку, которая никто и звать никак, на собрание, а когда ей объяснили, что без пропусков в госучреждение нельзя, теперь пытается устроить из этого скандал», ― уверен автор.

Стоит отметить, что неадекватное поведение Соболь, срывающей заседания, уже порядком надоело не только депутатам, но и горожанам. Пользователи соцсетей и авторы Telegram-каналов объяснили Соболь, почему охрана не впустила ее в здание Мосгордумы. В Сети отметили, что запрет на вход связан не с некими «черными списками», выдуманными Соболь, а с неадекватным поведением юриста ФБК, которая славится своими истериками.