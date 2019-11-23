Сотрудники ДПС открыли стрельбу на МКАД в погоне за угонщиком ВАЗ

Москва, 23 ноября. Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Дорожный инцидент произошел днем в районе 35-го километра МКАД. Сотрудники ППС преследовали ВАЗ-2107, который числится в угоне.

Как отмечает KP.Ru, полицейские несколько раз потребовали от водителя остановиться. Но мужчина попытался скрыться.

Правоохранителям пришлось открыть огонь, злоумышленника задержали на 64-м километре МКАД. В результате инцидента никто не пострадал, передает Radio Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Пскове нарушитель ПДД вынудил инспекторов устроить погоню за ним.