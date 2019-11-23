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Власти Москвы пообещали завершить благоустройство Парка Победы до конца года

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Власти Москвы пообещали завершить благоустройство Парка Победы до конца года

Москва, 23 ноября. Работы по благоустройству территории комплекса на Поклонной горе завершатся в конце декабря, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В преддверии 75-й годовщины Парк Победы готовится к праздничным мероприятиям. Всего за 2,5 месяца рабочие благоустроили территорию.

По словам Бирюкова, около тысячи человек круглосуточно работали на объекте. Он пообещал, что День Победы москвичи будут праздновать в обновленном парке.

Напомним, что власти начали благоустройство в межсезонье из-за низкого туристического потока. Парк Победы был открыт в мае 1995 года и является крупнейшим мемориальным комплексом в России.

Ранее сообщалось, что рабочие завершат реконструкцию участка Ярославского направления Московской железной дороги до конца года. Здесь проложили новые пути и обновили платформя для пассажиров.

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