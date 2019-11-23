Железную дорогу от Москвы до Мытищ реконструируют до конца года

Москва, 23 ноября. Реконструкцию Московской железной дороги от Москвы до Мытищ и Болшева завершат до конца года, сообщили в столичном комплексе градостроительной политики.

На участках Ярославского направления построили 24 километра новых железнодорожных путей и реконструировали платформы, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

После реализации проекта число пригородных электричек увеличится до 251. Параллельно строительству путей ведутся работы по благоустройству территории, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что 21 ноября открыли первые Московские центральные диаметры, которые связали столицу и область. На открытии присутствовали глава государства Владимир Путин, столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.