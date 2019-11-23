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Москвичи выбрали 50 поликлиник для капитального ремонта в 2020 году

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Москвичи выбрали 50 поликлиник для капитального ремонта в 2020 году

Москва, 23 ноября. Жители столицы в проекте «Активный гражданин» выбрали первые 50 поликлиник для капитального ремонта, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что весной 2019 года власти провели краудсорсинговый проект. Две с половиной тысячи предложений были внесены стандарт капремонта.

Первые полсотни медучреждений отремонтируют в 2020 году. В поликлиники поступит новое оборудование, в том числе рентген-аппараты и маммографы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные дерматовенерологи пригласили горожан на консультации. По данным Минздрава Москвы, в прошлом году заболевания, передающиеся половым путем, были выявлены у более чем 8 тысяч человек.

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