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Тепло вернется в Москву после аномальных холодов

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Тепло вернется в Москву после аномальных холодов

Москва, 23 ноября. На территории Москвы и области ожидается потепление, пик похолодания уже пройден, пишут «Метеовести».

Антициклон, который принес в столицу аномальные холода, теряет силу. Арктический воздух трансформируется под действием южных воздушных масс.

Температура воздуха будет плавно повышаться, к середине следующей недели показания термометров станут в пределах климатической нормы.

Синоптики отметили, что минувшая ночь была самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до 11 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее столичный врач посоветовала ограничить физические нагрузки из-за перепадов температуры, чтобы не заболеть.

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