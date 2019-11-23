Врач посоветовала ограничить физические нагрузки из-за перепада температуры

Москва, 23 ноября. Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала москвичам заниматься спортом по утрам, чтобы не заболеть при перепадах температуры воздуха.

По словам эксперта, спортивные нагрузки стоит временно ограничить или перенести на утренние часы. Она также посоветовала одеваться по погоде.

Врач добавила, что даже в холодное время года молодежь носит легкую одежду. Но именно сейчас стоит утепляться, чтобы не заболеть.

В ночь на 20 ноября в Москве резко похолодало. Температура воздуха прибизилась к декабрьским значениям.

Синоптики обещают, что ночью 24 ноября столбики термометров опусятся до 15 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее врач рассказал, что из-за отсутствия снега в Москве повышается риск развития аллергии на пыль.