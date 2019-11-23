Аллерголог объяснил опасность отсутствия снега в Москве

Москва, 23 ноября. Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что из-за отсутствия снега гниющая трава на морозе превращается в пыль. Она представляет опасность для аллергиков.

В гниющей траве находятся споры плесени, которые в минусовую температуру вместе с пылью могут подняться в воздух. Гулять по Москве в такую погоду не рекомендуется.

Врач посоветовал не пренебрегать рекомендациями специалистов и вовремя принимать лекарства, пишет РИАМО.

Синоптики пообещали, что осадки в виде мокрого снега придут в Москву в конце следующей недели.

Ранее сообщалось, что в субботу температура воздуха в Москве составит 2-4 градусоа мороза, в Московской области будет на 2 градуса холоднее.