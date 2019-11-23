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Морозная погода ждет москвичей 23 ноября

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Морозная погода ждет москвичей 23 ноября

Москва, 23 ноября. Солнечная морозная погода ожидается в столичном регионе в субботу, атмосферное давление будет повышенным, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса мороза, в Московской области столбики термометров опустятся до 1-6 градусов мороза. Подует южный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 768 мм ртутного столба. Синоптики отмечают, что такая погода неблагоприятна для здоровья человека, пишет РИАМО.

Напомним, что с 20 ноября в столице сильно похолодало. Столбики термометров опустились до 8 градусов мороза.

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