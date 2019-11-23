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Столичные дерматовенерологи пригласили москвичей на консультации

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Столичные дерматовенерологи пригласили москвичей на консультации

Москва, 23 ноября. Московский научно-практический центр дерматовенерологии пригласил москвичей на консультации о сексуальном здоровье, сообщил столичный департамент здравоохранения.

Врачи проведут консультативный прием и ответят на вопросы о предупреждении заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Горожанам предложили сдать кровь на сифилис и ВИЧ, провести прочие исследования.

Москвичей попросили предварительно записаться на прием и иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В прошлом году ИППП выявлены у 8601 пациента, среди них половина — женщины, пишет РИАМО.

Профилактические мероприятия также проводятся в Московской области. Ранее жителей региона пригласили пройти обследование у врача-онколога.

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