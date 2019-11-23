Новые остановки наземного транспорта появились в Москве

Москва, 23 ноября. Новые остановки добавят на маршрутах нескольких автобусов в Москве, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Изменения вступят в силу с 23 ноября. На Калужском шоссе появится остановка «Школа», здесь останавливается автобус №873. Для автобуса №503 ввеоли остановки «Троицк», «41 км», «Красная Пахра», «Новые ватутинки» «35 км» и 36 км», пишет «Вечерняя Москва».

Новые остановки также появились на маршрутах автобусов № 304, 526, 875, 1001 в обоих направлениях. Изменения связаны с тем, что москвичи часто просят водителей остановиться вне закрепленной по данному маршруту остановки.

Ранее сообщалось, что Москва готовится к Новому году и большому фестивалю «Путешествие в Рождество». В связи с этим были введены некоторые ограничения на центральных улицах.

Москвичам предложили сделать подарки своими руками для детей-сирот и ребят из нуждающихся семей. Мастер-классы по изготовлению декоративных украшений состоятся с 2 по 8 декабря.