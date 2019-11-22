Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Москва, 22 ноября. Врачи в Московской области нашли в глазу у 40-летнего мужчины паразита. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

Житель Саратовской области обратился за помощью к врачам после того, как почувствовал зуд и жжение в глазу, кроме того, по словам пациента, она ощущал некое движение в области правого зрачка. Во время осмотра врач сообщил саратовцу, что у него дирофиляриоз — паразитное заболевание.

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин рассказал, что эта «болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы».

«Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно», — отметил он.

Также врач призвал туристов, отправляющихся в зарубежные страны, не забывать о мерах предосторожности. Дружинин напомнил, что важно использовать средства защиты от насекомых и пройти вакцинацию.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи в Индии удалили из тела 17-летней девушки, которая страдала редчайшей патологией под названием fetus in fetu (плод в плоде), близнеца-паразита с костями, зубами и волосами.