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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Москва, 22 ноября. Врачи в Московской области нашли в глазу у 40-летнего мужчины паразита. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Подмосковья.                                                                  

Житель Саратовской области обратился за помощью к врачам после того, как почувствовал зуд и жжение в глазу, кроме того, по словам пациента, она ощущал некое движение в области правого зрачка. Во время осмотра врач сообщил саратовцу, что у него дирофиляриоз — паразитное заболевание.                                                                                

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.                                                           

Главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин рассказал, что эта «болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы».                                                    

«Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно», — отметил он.

Также врач призвал туристов, отправляющихся в зарубежные страны, не забывать о мерах предосторожности. Дружинин напомнил, что важно использовать средства защиты от насекомых и пройти вакцинацию.                                                                 

Напомним, ранее сообщалось, что врачи в Индии удалили из тела 17-летней девушки, которая страдала редчайшей патологией под названием fetus in fetu (плод в плоде), близнеца-паразита с костями, зубами и волосами.                        

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