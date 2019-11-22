Гидрометцентр предупредил москвичей об ухудшении погоды

Москва, 22 ноября. Жителей и гостей Москвы ожидает ухудшение погоды на следующей неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до 27 ноября осадков в столице не прогнозируется. Это обусловлено высоким атмосферным давлением. До середины следующей недели москвичей и гостей города ожидает солнечная погода.

«В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что синоптики проинформируют москвичей о снеге за два–три дня. Кроме того, Вильфанд предупредил, что сегодня жителей столицы ожидает морозная ночь — столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Отметим, что 21 ноября в Москве наступила метеорологическая зима. В ночь на 21 ноября в столице похолодало до -8 градусов, а ночь на пятницу стала самой холодной с начала осени — термометры в Москве показали 10,6 градуса ниже нуля, пишет РИАМО. Более того, за последние 10 лет ночь на 22 ноября ни разу не была такой холодной. Самая низкая температура для 22 ноября в столице за этот период была зафиксирована в 2014 году, тогда столбики термометров опустились до -7,7 градуса, сообщает «Газета.ру».