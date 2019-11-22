Росгвардия задержала совершивших наезд на инспектора ГИБДД нарушителей в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей в Московской области, которые совершили наезд на инспектора ГИБДД.

Известно, что злоумышленники, личность которых изначально не была не установлена, на автомобиле у одного из домов на проспекте Ленина совершили наезд на инспектора ГИБДД. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова проинформировала, что инцидент произошел 19 ноября в городе Электросталь.

Сотрудникам группы задержания Электростальского отдела вневедомственной охраны удалось задержать ВАЗ 2105, который передвигался по встречной полосе движения и тротуару в районе улицы Коммунистическая, нарушая правила ПДД. Росгвардейцы требовали водителя остановиться, однако реакции на это не последовало. Было применено табельное оружие для остановки машины, сотрудники Росгвардии действовали согласно законодательству.

За рулем отечественной машины находились двое молодых людей, их задержали и передали правоохранительным органам.

В настоящее время сотрудники следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося в рамках доследственной процедуры.