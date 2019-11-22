Проблемы с шасси при посадке возникли у самолета Utair во «Внуково»

Москва, 22 ноября. Проблемы со стойкой шасси возникли у самолета авиакомпании Utair, севшего в московском аэропорту «Внуково», сообщил источник. Отмечается, что у самолета лопнуло колесо.

«Предварительная причина — камень на полосе. Вероятнее всего, выкрошился бетон. Это то, о чем вчера сообщила «Победа». Так что ничего страшного. Просто капитан воздушного судна по правилам обязан был сразу затормозить, что он и сделал. Он вызвал буксир, чтобы тот завез его на стоянку», — уточнил источник в аэропорту.

Как пишет издание Nation News, инцидент произошел во время посадки воздушного судна.

Ранее пассажирский Boeing экстренно сел во «Внуково» из-за сообщения о возгорании. Приземление прошло успешно, в штатном режиме. Возгорания на борту на самом деле не было: произошел сбой системы сигнализации пожаротушения, датчик сработал неправильно.

Кроме того, самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), совершавший рейс по маршруту Москва — Баку, экстренно сел в аэропорту российской столицы из-за трещины в лобовом стекле. Экипаж воздушного судна после взлета доложил диспетчеру о трещине на лобовом стекле, и командир лайнера принял решение о его посадке.

Самолет благополучно приземлился на запасном аэродроме «Внуково».