Жителей Подмосковья призвали сдавать ненужные вещи в «Мегабаки»

Москва, 21 ноября. Проект по раздельному сбору мусора «Мегабак» представили в подмосковной Балашихе.

Замглавы правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, что в регионе действует более 20 предприятий по переработке мусора. В деревне Полтево из коробки кефира делают экологические ручки, передает «360».

В Балашихе зубные щетки перерабатывают в зажимы, в Хотькове из утилизированной лопаты делают корзинки для супермаркетов.

По словам чиновника, с 1 декабря площадки для сбора крупногабаритного мусора появятся в Чехове, Рошале, Дмитрове. Этот способ позволяет отказаться от своза мусора на мусорные полигоны, уточнил Хромушин.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялось голосование о раздельном сборе мусора. Большинство участников опроса поддержали эту инициативу.

Голосование проходило на сайте проекта «Активный гражданин».

Российский экологический оператор хочет взять на вооружение европейский опыт по утилизации мусора.