Оплату проезда банковскими картами в поездах МЦД введут до конца года

Москва, 21 ноября. На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) проезд можно будет оплатить банковской картой, рассказал глава Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

21 ноября было запущено движение поездов на МЦД-1 и МЦД-2. Оплату проезда банковскими картами сделают до конца 2019 года, пишет РИАМО.

Московские центральные диаметры фактически являются наземным метро. Проект был представлен президенту Владимиру Путину в 2017 году.

Глава государства присутствовал на официальном открытии диаметров. Ему составили компанию мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта Евгений Дитрих.