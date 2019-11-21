Аэроэкспрессы до «Шереметьево» запустили из Одинцово

Москва, 21 ноября. Аэроэкспрессы начали ходить между Одинцово и аэропортом «Шереметьево» по новому расписанию.

Скоростные поезда проходят мимо инновационного центра «Сколково» и делового района «Москва-Сити». Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», от Одинцово до Белорусского вокзала поезд идет с остановками, а далее в режиме экспресса.

До конца 2019 года по маршруту запустят двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности. Время в пути из Одинцово до аэропорта составит 55 минут.

21 ноября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин официально открыли движение поездов первых Московских диаметров. Главе государства в торжественной обстановке подарили платежную карту «Тройка».