Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Аэроэкспрессы до «Шереметьево» запустили из Одинцово

57
0 Оставить комментарий

Аэроэкспрессы до «Шереметьево» запустили из Одинцово

Москва, 21 ноября. Аэроэкспрессы начали ходить между Одинцово и аэропортом «Шереметьево» по новому расписанию.

Скоростные поезда проходят мимо инновационного центра «Сколково» и делового района «Москва-Сити». Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», от Одинцово до Белорусского вокзала поезд идет с остановками, а далее в режиме экспресса.

До конца 2019 года по маршруту запустят двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности. Время в пути из Одинцово до аэропорта составит 55 минут.

21 ноября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин официально открыли движение поездов первых Московских диаметров. Главе государства в торжественной обстановке подарили платежную карту «Тройка».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров