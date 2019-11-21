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Путин стал одним из первых пассажиров поезда Московских центральных диаметров

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Путин стал одним из первых пассажиров поезда Московских центральных диаметров

Москва. 21 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) на Белорусском вокзале в Москве.

Вместе с главой государства первыми пассажирами МЦД стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, руководитель Минтранса России Евгений Дитрих и другие чиновники.

Президенту вручили новую платежную карту «Тройка» для поездок в метро и МЦД. В дороге Путин поднял тему повышения цен на справку для водителей. Он раскритиковал эту идею, напомнив о невысоких доходах некоторых россиян.

«Чушь какая-то, у нас более 3 миллионов человек получают не более 11 280 рублей, а тут справка 5 тысяч!» — сказал российский лидер.

Напомним, что проект наземного метро Москвы был представлен Путину еще в 2017 году. Глава государства одобрил эту идею. Ожидается, что МЦД-1 и МЦД-2 свяжут Москву и область и улучшат транспортную доступность нескольких районов столицы и Подмосковья.

 

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