Эксперт рассказал, как МЦД улучшит жизнь москвичей

Москва, 21 ноября. Поезда первых Московских центральных диаметров разгрузят столичное метро, считает директор по решениям в области общественного транспорта «А+С Транспроект» Владимир Валдин.

Президент России Владимир Путин в компании мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева официально открыл движение поездов МЦД. Первые два диаметра позволяют разгрузить интенсивность пассажиропотока метро, уверен эксперт.

«Людям дали возможность более комфортно путешествовать, что, соответственно, повышает привлекательность системы в целом», — отметил Валдин, его слова передает «МИР24».

Эксперт считает, что главными пассажирами МЦД будут люди, которые едут от окраины Москвы в центр и обратно. Маршрут «от окраины до окраины» столицы не будут пользоваться популярностью, добавил он.

Из-за ввода в эксплуатацию поездов МЦД изменилась работа аэроэкспрессов. Время в пути от Белорусского вокзала до «Шереметьево» увеличится до 55 минут. В Москве также отменят несколько поездов пригородного сообщения, чтобы обеспечить проход поездам МЦД.