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Более 1,6 тысячи елок установят в Московской области к Новому году

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Более 1,6 тысячи елок установят в Московской области к Новому году

Москва, 21 ноября. Более 1,6 тысячи елей появятся в Московской области, сообщили в областном Минблагоустройства.

Подмосковье готовится к Новому году — рабочие устанавливают елки и готовят ледовые катки к открытию. Скоро заработают новогодние ярмарки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Главный праздник состоится в парках культуры, центральных площадах городов Московской области. Для общественных гуляний украсят 430 площадей, скверов и аллей.

В министерстве отметили, что в Подмосковье установят 1619 елок, откроют почти 700 катков. В регионе заработают более 80 лыжных трасс, около 250 горок.

Во всех регионах России началась подготовка в Новому году. Ранее сообщалось, что жителям Москвы предложили сделать подарки своими руками для детей-сирот.

Перед новогодними праздниками эксперты дали советы, как избавиться от похмелья и привести себя в чувство.

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