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Яблоневый сад благоустроят в Очаково-Матвеевском

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Яблоневый сад благоустроят в Очаково-Матвеевском

Москва, 21 ноября. Яблоневый сад в районе Очаково-Матвеевское благоустроят за счет инвестора, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новая зона отдыха появится к 2023 году на территории Западного административного округа Москвы. Ее создадут в рамках строительства жилого комплекса «Вестердам».

Частью проекта станет яблоневый сад площадью 4 га. Здесь появятся дорожки для пешеходов, новые места досуга, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Басманном районе Москвы откроется частный детский сад. Инвестор оборудует помещение по программе «Объект образования за 1 рубль». При соблюдении условий соглашения он получит помещение в аренду на 49 лет.

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