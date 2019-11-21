Яблоневый сад благоустроят в Очаково-Матвеевском

Москва, 21 ноября. Яблоневый сад в районе Очаково-Матвеевское благоустроят за счет инвестора, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новая зона отдыха появится к 2023 году на территории Западного административного округа Москвы. Ее создадут в рамках строительства жилого комплекса «Вестердам».

Частью проекта станет яблоневый сад площадью 4 га. Здесь появятся дорожки для пешеходов, новые места досуга, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Басманном районе Москвы откроется частный детский сад. Инвестор оборудует помещение по программе «Объект образования за 1 рубль». При соблюдении условий соглашения он получит помещение в аренду на 49 лет.