Более 100 млн яиц произвели в Московской области с начала года

Москва, 21 ноября. Более 100 млн яиц произвели на сельхозпредприятиях Московской области за девять месяцев 2019 года, сообщили в региональном Минсельхозе.

Глава ведомства Андрей Разин рассказал о производстве на птицефабриках. В Московской области яйца производят на шести предприятиях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в регионе произвели более ста млн штук яиц. 90% продукции направляют в инкубаторы и выводят куриц, в пищу идут более 8,6 млн яиц.

Ведущими предприятиями являются «Шепиловская птицефабрика», расположенная в Серпухове, «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска, «Майские просторы» из Сергиева Посада.

Ранее сообщалось, что власти Московской области выделили 50 млн рублей в качестве грантов для пяти инновационных предприятий. Каждая организация получит по 10 млн рублей на развитие.