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Экономика

Более 13 млрд рублей принесли трудовые мигранты в бюджет Москвы

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Более 13 млрд рублей принесли трудовые мигранты в бюджет Москвы

Москва, 21 ноября. Трудовые мигранты принесли в столичный бюджет 13,2 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

За девять месяцев 2019 года в Москве выдали 338 тысяч трудовых патентов, что на 6% больше, чем за в 2018 году. Мигранты работают в отраслях, которые не пользуются популярностью у жителей столицы.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что нужно создавать удобную среду для трудовой деятельности приезжих работников. Это позволит увеличить поступления в бюджет и сократит число проблем, связанных с мигрантами.

Известно, что в России патенты на трудовую деятельность выдаются украинцам, молдаванам, азербайджанцам, выходцам из стран Средней Азии, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли технологий в устойчивом развитии общества. Он считает, что в столице должны появиться новые высокотехнологичные производства. Такие предприятия помогут Москве увеличить доходность бюджета.

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