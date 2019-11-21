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Москвичам предложили сделать подарки своими руками для детей-сирот

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Москвичам предложили сделать подарки своими руками для детей-сирот

Москва, 21 ноября. Жителей столицы пригласили принять участие в акции «Добрый Новый год» и сделать подарки для детей-сирот, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В культурных центрах Москвы с 2 по 8 декабря пройдет более 100 мастер-классов. Горожане смогут сделать оригинальные елочные игрушки, нарисовать картины, изготовить предметы декора своими руками.

3 и 4 декабря в Доме культуры «Аструм» состоится мастер-класс по изготовлению керамических снеговиков. Рукодельницы могут сварить мыло в форме елочек и оленей в культурном центре «Зодчие» 4 декабря.

Мастер-классы по хендмейд будут проводить профессиональные художники и опытные мастера, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в московских парках состоится официальное открытие зимнего сезона развлечений. Горожан пригласили на праздничные концерты.

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