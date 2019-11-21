Шоу на льду и концерты ждут москвичей в столичных парках

Москва, 21 ноября. Большая разлекательная программа ждет москвичей 22 и 23 ноября к открытию зимнего сезона, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В парке Горького 22 ноября откроется каток площадью почти 20 тыс. квадратных метров. Горожан пригласили на церемонию открытия катка, на которой сыграют DJ Miller, группы «Давинчи» и «Градусы».

В парке «Сокольники» зимний каток откроется 23 ноября. Москвичей пригласили на китайский карнавал с танцами огромных драконов. Для них также подготовили музыкальную программу с участием фолк и поп-групп.

В парке «Красная Пресня» проведут мастер-классы по росписи фигурок неоновыми красками. Детям дадут уроки фигурного катания, вечером на льду выступит балет La Skadi Show, пишет РИАМО.

Ранее в столице отпраздновали день рождения Деда Мороза, праздничные мероприятия и шоу-программа состоялась в парке «Кузьминки-Люблино».