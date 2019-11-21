Недовольный пробками москвич устроил стрельбу по таксистам

Москва, 21 ноября. Полиция проводит проверку после стрельбы по таксистам в центре Москвы, подозреваемого задержали, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 20 ноября в районе Китай-города. В полицию обратился таксист и рассказал о происшествии.

По его словам, около 16.45 на одной из улиц образовалась пробка. К нему подошел неизвестный мужчина и начал кричать, требуя пропустить его автомобиль.

Таксист объяснил, что проезд заблокирован. Агрессивный водитель достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону. Затем дебошир выстрелил в другого таксиста.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Еще один инцидент произошел в Москве. Как отмечает РИАМО, в квартире дома на юге столицы был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.