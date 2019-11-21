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Поезда «Иволга» запустили перед официальным открытием МЦД

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Поезда «Иволга» запустили перед официальным открытием МЦД

Москва, 21 ноября. Новые поезда «Иволга» запустят с обычными электричками по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Поезда «Иволга» состоят из семи вагонов со сквозным проходом, могут вместить почти две тысячи пассажиров. Загруженность МЦД снизят за счет дополнительных поездов.

На МЦД-2 направили еще 10 поездов, в утренние часы увеличат составность поездов на Курском-Рижском направлении.

Как отмечает РИАМО, 21 ноября состоится официальный запуск МЦД-1 и МЦД-2.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млн москвичей перекодировали проездную карту «Тройка» для экономии при пересадке с МЦД на метро.

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