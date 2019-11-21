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Декабрьские морозы пришли в Москву раньше времени

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Декабрьские морозы пришли в Москву раньше времени

Москва, 21 ноября. Метеорологическая зима наступила в Москве 21 ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

В столичном регионе резко похолодало в ночь на 21 ноября, столбики термометров опустились до 8 градусов мороза. Это соответствует климатическим значениям декабря.

В четверг осадков не ожидается, небо будет чистым и ясным. Днем температура воздуха составит 2 градуса мороза.

По словам Тишковца, метеозависимые москвичи могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Это связано с повышенным атмосферным давлением, пишет «Звезда».

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