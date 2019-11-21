Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Москва, 21 ноября. Высокое атмосферное давление ожидает москвичей в четверг, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики рассказали о приходе метеорологической зимы в столичный регион. 21 ноября ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до 2 градусов мороза.

В Московской области столбики термометров опустятся до — 5 градусов. Ветер подует с юго-восточной стороны со скоростью до 7 метров в секунду, пишет РИА Новости.

Метеорологи считают, что в этом году может быть короткая мягкая зима, а весна будет продолжительной и теплой.