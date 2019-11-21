Москвичи перекодируют карты «Тройка» для экономии на пересадках с МЦД

Москва, 21 ноября. Пассажиры столичного метро перекодировали 1,3 млн карт «Тройка» для бесплатного проезда на метро при пересадке с Московских центральных диаметров.

Такую процедуру необходимо пройти один раз. Услугу стала доступна с 20 ноября, перекодировать карту можно в кассах метро и в автоматах по продаже билетов, пишет «Вечерняя Москва».

В ближайшее время у москвичей появится возможность оплачивать пересадку с помощью банковских карт. Специалисты устанавливают необходимое оборудование.

Как отмечает издание РИАМО, МЦД-1 и МЦД-2 должны запустить в конце ноября. Новый вид транспорта улучшит доступность некоторых районов Москвы.