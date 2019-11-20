Запуск МЦД позволит пассажирам сэкономить время и деньги

Москва, 20 ноября. До конца месяца в столице будут введены в эксплуатацию первые два центральных диаметра, которые соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Запуск МЦД позволит пассажирам значительно экономить время на дорогу, более того, у них будет возможность бесплатно пересаживаться на метро.

За пересадку не будут платить владельцы карты «Тройка», бесплатно поменять вид транспорта можно будет в течение полутора часов.

«Единственный момент, который необходимо будет помнить нашим пассажирам — нужно свою карту «Тройка» валидировать не только на вход, но и на выход. Это обязательно — если не провалидировать, карту могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится», — рассказала телеканалу «360» руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Диаметры будут делиться на три зоны тарификации проезда. В центральной зоне стоимость проезда составит 38 рублей, в пригородной — 45 рублей, а в дальней — 45 рублей плюс 23 рубля за каждую последующую пригородную зону.

«Эти 23 рубля — это тарифная система перевозчика ЦППК, действует уже не в границах МЦД, а за его границами. Соответственно, зона пригорода — это граница МЦД. Это наши Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск», — пояснила Лапушкина.

Она также рассказала, что в метро уже размещено более 100 тысяч элементов навигации, которые помогут не заблудиться жителям и гостям столицы. В дальнейшем навигация будет размещена и на станциях РЖД, в крайнем случае пассажирам помогут сориентироваться сотрудники МЦД.