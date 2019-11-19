Собянин анонсировал план благоустройства Москвы на 2020 год

Москва, 19 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал план благоустройства города на 2020 год.

Столичные власти хотят привести в порядок 17 объектов общей площадью 1000 га, в том числе набережные Москвы-реки. На следующий год запланировало благоустройство 151 парка и сквера, большая часть которых расположена в жилых районах.

Собянин написал в соцсетях, что рабочие установят подсветку на 10 зданиях, приведут в порядок 3,8 тыс. дворов. Пока в приоритете стоит благоустройство Московских центральных диаметров, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин рассказал, что за последние пять лет ВДНХ сильно изменилась. На территории главной выставки отреставрировали исторические павильоны, отремонтировали фонтаны. Градоначальник добавил, что обновление других павильонов будет продолжаться.