Москва, 19 ноября. Всероссийский конкурс «Учитель будущего» стартовал в Москве, сообщил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Проект был создан по инициативе участников «Территория смыслов», пояснил Комиссаров. Организаторы пригласили всех педагогов принять участие в конкурсе.

На церемонии открытия «Учителя будущего» присутствовала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что современная система образования активно развивается и движется вперед.

«Мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чему стремимся, мы понимаем, что учителя также должны совершенствоваться», — сказала вице-премьер, ее цитирует ТАСС.

По мнению Голиковой, такие конкурсы являются возможностью для учителей совершенствовать свои навыки.

Заявки принимаются с 19 ноября по 31 декабря, отборочный этап пройдет в январе 2020 года. Финал запланирован на апрель следующего года.

Ранее сообщалось, что учитель физической культуры из Московской области стал серебряным призером чемпионата Европы по карате. В соревнованиях также принимали участие его воспитанники.