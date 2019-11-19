Пять инновационных компаний Подмосковья получат 50 млн рублей на развитие

Москва, 19 ноября. Правительство Московской области выделило 50 миллионов рублей в качестве грантов для компаний, занимающихся инновационными разработками.

Получателями грантов стали «Флерова 11», «Зеленые линии», «Интеллектуальные решения», «Тарис», университет «Дубна». Каждая организация получит по 10 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в 2018 году предприятия региона выпустили инновационной продукции на 358 млрд рублей.

Правительство приняло решение оказать поддержку наукоемким предприятиям, добавил чиновник. Эти предприятия не только получают гранты, но и имеют льготы, получают субсидии на всех этапах производства.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируется повысить заработную плату работникам лесного хозяйства. Повышение запланировано на следующий год.