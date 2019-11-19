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МЦД-2 улучшит транспортную доступность Бирюлево

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МЦД-2 улучшит транспортную доступность Бирюлево

Москва, 19 ноября. Запуск второй ветки Московских центральных диаметров (МЦД-2) улучшит транспортную доступность района Бирюлево Западное, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Новая ветка сделает комфортным передвижение жителей Бирюлево. Отмечается, что в этом районе нет станции метрополитена.

МЦД позволит москвичам выбрать более короткий и удобным маршрут. Пересадка с диаметров на метро будет бесплатной. Запустить два первых диаметра планируется в конце ноября, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что три станции Сокольнической линии метро изменят режим работы с 19 по 30 ноября. Они будут открываться на 10 минут позже.

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