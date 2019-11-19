Московские парки готовятся к открытию сезона зимних развлечений

Москва, 19 ноября. Зимний сезон откроется в столичных парках 22 ноября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В городских парках заработают почти 40 катков, более 60 лыжных трасс, пространства для катания на санках, ледянках. В столичном парке «Фили» впервые откроется секция по катанию на сноуборде.

В Олимпийской деревне организуют занятия по любительскому битлону. В парке «Красная Пресня» появится школа конькобежного спорта, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили отметить День матери в столичных парках. Для школьников проведут мастер-классы по созданию подарка для мамы.