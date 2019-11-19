Большинство москвичей поддержали раздельный сбор мусора

Москва, 19 ноября. Подавляющее большинство участников голосования на сайте «Активный гражданин» поддержали раздельный сбор мусора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Переход на раздельный сбор мусора в столице начнется с 1 января 2020 года. Голосование прошло с 12 октября по 4 ноября, в нем приняли почти 200 тысяч человек.

90% респондентов поддержали инициативу. Более четверти участников голосования отметили, что уже сортируют мусор, а более половины готовы сортировать отходы, когда во дворе установят специальные контейнеры, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичам предложили выбрать лучшую выставку года. Голосование открылось на сайте «Активный гражданин».

На сайте проекта началось еще одно голосование о благоустройстве районов по программе реновации.